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Нова ракетна атака Росії: Кулеба закликає озброїти українців літаками F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 08:39
Нова ракетна атака Росії: Кулеба закликає озброїти українців літаками F-16
фото: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після нового ракетного обстрілу Росії закликав надати Україні літаки F-16.

Джерело: Кулеба у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: На думку очільника зовнішньополітичного відомства, Росія не зупиниться, поки її не зупинять.

Пряма мова Кулеби: "Міжнародне співтовариство повинне зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і реалізувати українську "формулу миру".

Передісторія: Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних БпЛА Shahed.

Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.

Теми: авіаППОПовітряні сили ЗСУвійна
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