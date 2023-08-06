Нова ракетна атака Росії: Кулеба закликає озброїти українців літаками F-16
Неділя, 6 серпня 2023, 08:39
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після нового ракетного обстрілу Росії закликав надати Україні літаки F-16.
Джерело: Кулеба у Twitter, "Європейська правда"
Деталі: На думку очільника зовнішньополітичного відомства, Росія не зупиниться, поки її не зупинять.
Пряма мова Кулеби: "Міжнародне співтовариство повинне зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і реалізувати українську "формулу миру".
Реклама:
Передісторія: Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних БпЛА Shahed.
Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.