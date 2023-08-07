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У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 07:12
У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб
вбиті росіяни, ілюстративне фото Генштабу

У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами загарбників.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ".

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Деталі: У штабі зазначають, що тіла окупантів було захоронено на двох локаціях.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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