У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб

У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами загарбників.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.

Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ".

Деталі: У штабі зазначають, що тіла окупантів було захоронено на двох локаціях.