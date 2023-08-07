У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб
Понеділок, 7 серпня 2023, 07:12
У морг Чаплинки з Херсонського напрямку привезли два вантажних автомобілі з трупами загарбників.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати.
Так, в тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка Херсонської області, на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ".
Деталі: У штабі зазначають, що тіла окупантів було захоронено на двох локаціях.