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Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка

Ірина БалачукПонеділок, 7 серпня 2023, 10:46
Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка
Фото ГУР. Колаж УП

Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області, просуваючись уперед.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно розвідка: "Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу". 

Деталі: Зазначається, що бійці знищили один з підрозділів російських "ракетних військ спеціального призначення". 

 
фото ГУР

Коли і де саме це відбулося, розвідка не повідомляє.

Теми: Херсонська областьрозвідкаконтрнаступ
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