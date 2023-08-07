Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка

Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області, просуваючись уперед.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram

Дослівно розвідка: "Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу".

Деталі: Зазначається, що бійці знищили один з підрозділів російських "ракетних військ спеціального призначення".

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фото ГУР

Коли і де саме це відбулося, розвідка не повідомляє.