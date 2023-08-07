Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка
Понеділок, 7 серпня 2023, 10:46
Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області, просуваючись уперед.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Telegram
Дослівно розвідка: "Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу".
Деталі: Зазначається, що бійці знищили один з підрозділів російських "ракетних військ спеціального призначення".
Коли і де саме це відбулося, розвідка не повідомляє.