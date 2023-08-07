Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог 6 серпня безуспішно атакував на кількох напрямках – зведення Генштабу

Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 18:58
Ворог 6 серпня безуспішно атакував на кількох напрямках – зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Протягом доби 6 серпня відбулося близько 28 бойових зіткнень української армії з окупантами.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині".

Реклама:

"На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області".

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки".

"На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Водночас, повідомляється, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Генштаб
Залужний: Ворог намагається штурмами відволікти увагу, в наступі ініціатива за нами
Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів
Під щільним вогнем ворожої авіації захисники відбили атаки в районі Авдіївки – зведення
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: