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Ворог 6 серпня безуспішно атакував на кількох напрямках – зведення Генштабу

Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 18:58
Ворог 6 серпня безуспішно атакував на кількох напрямках – зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Протягом доби 6 серпня відбулося близько 28 бойових зіткнень української армії з окупантами.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині".

"На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області".

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки".

"На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області".

Деталі: Водночас, повідомляється, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Теми: Генштабвійна
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