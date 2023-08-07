Ворог 6 серпня безуспішно атакував на кількох напрямках – зведення Генштабу

Протягом доби 6 серпня відбулося близько 28 бойових зіткнень української армії з окупантами.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

"На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського на Луганщині".

"На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області".

"На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки".

"На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області".

Деталі: Водночас, повідомляється, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.