Окупанти убили одну людину та поранили 13 на Херсонщині за добу

Пошкоджений росіянами будинок у Херсоні. Скриншот з відео Прокудіна

Одна людина загинула та ще щонайменше 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 7 серпня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 1 людина загинула, 13 − дістали поранення".

Деталі: За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.



Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у будівлю "Пункту незламності" у Херсоні.

Реклама: