Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти убили одну людину та поранили 13 на Херсонщині за добу

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 08:14
Окупанти убили одну людину та поранили 13 на Херсонщині за добу
Пошкоджений росіянами будинок у Херсоні. Скриншот з відео Прокудіна

Одна людина загинула та ще щонайменше 13 дістали поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 7 серпня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 1 людина загинула, 13 − дістали поранення".

Деталі: За минулу добу росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та у будівлю "Пункту незламності" у Херсоні.

Теми: Херсонська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Херсонська область
Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області
Спецпризначенці ГУР просуваються на Херсонщині − розвідка
У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: