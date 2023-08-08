Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Унікальний збір-день − ВСІ ПО 20 гривень. Відправляй Франка боротися за освіту

Севгіль МусаєваВівторок, 8 серпня 2023, 12:00
Унікальний збір-день − ВСІ ПО 20 гривень. Відправляй Франка боротися за освіту
Колаж: УП

В рамках збору з фондом SavED на укриття для ліцею в Миколаєві ми оголошуємо унікальний збір-день — ВСІ ПО 20.

Хочемо вкотре довести, що "маленьких" донатів не існує. Сьогодні просимо наших читачів закинути 20 гривень на наш збір. 20 гривень, які дадуть нашим дітям шанс на безпечне навчання.

20 гривень ми обрали не просто так. Саме на цій купюрі забражена людина, яка завжди прагнула до навчання — Іван Франко. Він, як ніхто інший, знав, що освіта — важлива.

Посилання на банку: monobank.ua

Номер картки банки: 5375 4112 0721 7238

Репортаж та сюжет УП з ліцею.

Просимо вас про поширення та донати

Читачі УП, долучайтеся!

Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...