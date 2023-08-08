11 загиблих і понад сотню постраждалих – наслідки російських атак за добу

Минулої доби обстрілів зазнали 8 областей України, в тилу особливо активно російські війська завдають ударів по Куп’янському району Харківської області, Нікопольському району в Дніпропетровській області, місту Херсон, також зросла частота обстрілів у Запорізькій області.

Джерело: дані зі зведення обласних військових адміністрацій станом на ранок 8 серпня

Деталі: За добу щонайменше 11 людей загинули і 94 людини (за оновленими даними – 115 людей) постраждали від атак на населені пункти в різних областях, серед них – не лише цивільні, а й рятувальники, поліцейські та військові. Крім того, в Новоданилівці Запорізької області рятувальники виявили тіло загиблого раніше чоловіка.

Чернігівська область. За добу – 3 обстріли (20 вибухів). Новгород-Сіверський район – обстріл із АГС, мінометів, Чернігівський район – обстріл із артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумська область. Вночі та вранці ворогом здійснено 2 обстріли. Зафіксовано 11 вибухів З мінометів обстріляно два населених пункти у Хотінській громаді. Попередньо – без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

7 серпня протягом дня ворогом здійснено 11 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів.

Дніпропетровська область. Вдень 7 серпня по Нікопольщині ворог вгатив 7 разів. Накрив район важкою артилерією. Більшість ударів прийшлися по Нікополю. Є загиблий та постраждалий. У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 господарські споруди, авто, газогін і 3 лінії електропередач.

Вночі і вранці у вівторок армія РФ продовжила атакувати Нікополь, за ніч у місті пошкоджено 2 ліцеї, адмінбудівлю, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач, а наслідки ранкової атаки уточнюються.

У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її оперативно загасили.

Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечена оселя.

7 серпня над областю було збито два дрони та ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Постраждала одна людина.

Запорізька область. Росіяни посилили обстріли Запорізького краю: за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах.

87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари – по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ.

В Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим.

В результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Харківська область. 7 серпня ввечері окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків, господарчі споруди. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років, 4 людей госпіталізовані. Ще одна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС та 2 співробітники поліції.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Охрімівка, Бочкове Чугуївського району, Нескучне Харківського району, Амбарне Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника в районах Синьківки та північніше Іванівки.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий.

Внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приміщеня ТОВ "Нібулон" та ТОВ "СТВ Плюс", сталися пожежі.

У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, зазнав поранення 63-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Горіла лісосмуга на площі 5000 м кв.

В с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено ферму ТОВ "Агрофірма".

Всього за добу по області 2 загиблих, 10 - поранених.

Луганська область. Було відбито чергову спробу ворога штурмувати південніше Новоселівського. Окупанти посилюють артилерійські обстріли вздовж усієї лінії фронту. Під ворожий вогонь потрапили Білогорівка та Кузьмине. За добу противник здійснив 148 обстрілів (567 снарядів).

Донецька область. У понеділок ввечері "рашисти" завдали двох ракетних ударів з ОТРК "Іскандер" по центру Покровська. Вбили 7 людей (5 цивільних, працівника ДСНС та військового); поранили 67 (29 цивільних включно з двома дітьми 2006 та 2012 року народження, 29 поліцейських, двох військових, 7 працівників ДСНС). Від УП: Станом на 11:45 відомо вже про 88 поранених.

Крім того, одну людину поранено під час обстрілу Рай-Олександрівки.

Загалом протягом доби ворог здійснив 19 обстрілів населених пунктів області, застосувавши ракети ОТРК "Іскандер", авіаудар "КАБ-500", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

За оперативними даними, пошкоджено 31 об’єкт: 27 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), адмінбудівля, гараж, 4 цивільних автомобіля, ЛЕП, будівля готелю, аптека, 2 магазини, приміщення прокуратури, кафе.

Херсонська область. За добу по області противник здійснив 68 обстрілів (342 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (18 снарядів). Росіяни влучили в райони 23 населених пунктів області, будівлю "Пункту незламності" у м. Херсон.

Внаслідок нічного обстрілу житлового будинку у Херсоні у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Внаслідок повторного влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія. Поранення також отримала 93-річна жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

Також окупанти вдарили по житловому будинку у селі Садове. Поранення отримав 50-річний чоловік.

Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, 13 – дістали поранення.