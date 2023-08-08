В ЄС готують звіт щодо розширення: рекомендуватимуть переговори з Україною
Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію щодо переговорів про вступ України до ЄС, очікується, що він має бути оприлюднений у другій половині жовтня.
Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає "Європейська правда"
Деталі: За даними журналіста, звіт Єврокомісії про розширення, як і очікувалось, має бути оприлюднений у другій половині жовтня. "Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – додав Джозвяк.
drafting of European Commission enlargement report due in 2nd half of Oct has started. state of play is that there will be recommendations for #Ukraine & #Moldova to start EU accession talks & #Georgia to get candidate status. But consensus of 27 EU members in Dec still needed— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 8, 2023
Журналіст "Радіо Свобода" уточнив, що Єврокомісія поки не відмовилась від ідеї "обумовленого" кандидатського статусу для Грузії – це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.
Він також нагадав, що остаточно ці рішення мають схвалити лідери ЄС на саміті в грудні.
Що було раніше:
- Лідери країн ЄС наприкінці червня минулого року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.
- Раніше цього року повідомлялось, що Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.
Читайте також: Членство без блату: як Україні боротися із перешкодами на шляху до вступу до ЄС.