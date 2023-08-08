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В ЄС готують звіт щодо розширення: рекомендуватимуть переговори з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 18:18
В ЄС готують звіт щодо розширення: рекомендуватимуть переговори з Україною
Фото: Getty Images

Європейська комісія почала підготовку звіту щодо розширення, в якому має висловити рекомендацію щодо переговорів про вступ України до ЄС, очікується, що він має бути оприлюднений у другій половині жовтня.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними журналіста, звіт Єврокомісії про розширення, як і очікувалось, має бути оприлюднений у другій половині жовтня. "Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС", – додав Джозвяк.

Журналіст "Радіо Свобода" уточнив, що Єврокомісія поки не відмовилась від ідеї "обумовленого" кандидатського статусу для Грузії – це означає, що для наступного етапу (тобто початку переговорів) вона має виконати певні умови й критерії.

Він також нагадав, що остаточно ці рішення мають схвалити лідери ЄС на саміті в грудні.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Лідери країн ЄС наприкінці червня минулого року ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ.
  • Раніше цього року повідомлялось, що Європейська комісія міркує над тим, аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

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Теми: ЄСУкраїна
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