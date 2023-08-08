ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

Україна отримає близько 30 з 50 танків Leopard 1, придбаних збройовим концерном Rheinmetall у бельгійської компанії OIP Land Systems.

Джерело: видання Handelsblatt з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.

Реклама:

Що було раніше: