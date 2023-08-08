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ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 23:42
ЗМІ дізнались, хто передасть Україні бельгійські танки Leopard 1
Фото: Getty Images

Україна отримає близько 30 з 50 танків Leopard 1, придбаних збройовим концерном Rheinmetall у бельгійської компанії OIP Land Systems.

Джерело: видання Handelsblatt з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.

Що було раніше:

  • Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".
  • Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.
  • Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5. 
  • Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Теми: танкизброяУкраїнавійна
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