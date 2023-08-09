Росія втратила за добу ще 820 військових, 8 танків і засіб ППО
Середа, 9 серпня 2023, 08:15
За останню добу захисники України знищили близько 820 російських загарбників, 17 ворожих артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 8 танків і засіб протиповітряної оборони Росії.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 262 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,
- артилерійських систем – 5 013 (+17) од,
- РСЗВ – 711 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 469 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 312 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 742 (+5).
Дані уточнюються.
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