Росія втратила за добу ще 820 військових, 8 танків і засіб ППО

За останню добу захисники України знищили близько 820 російських загарбників, 17 ворожих артилерійських систем, 12 бойових броньованих машин, 8 танків і засіб протиповітряної оборони Росії.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 290 (+12) од,

артилерійських систем – 5 013 (+17) од,

РСЗВ – 711 (+2) од,

засоби ППО ‒ 469 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 312 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 175 (+17),

крилаті ракети ‒ 1 377 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 479 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 742 (+5).

Дані уточнюються.