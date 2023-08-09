За добу через агресію РФ 3 людей загинули, 22 поранені

Внаслідок російської агресії за добу троє людей загинули, ще 22 дістали поранення.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: Чернігівщина: за добу – 13 обстрілів (69 вибухів). Ворог бив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – 4 обстріли із артилерії, танкової гармати, мінометів. Зафіксовані 2 пуски некерованих авіаційних ракет – також по Семенівській громаді; по Новгород-Сіверській громаді – 3 обстріли із ствольної артилерії, мінометів.

Сновська громада Корюківського району – 3 обстріли із артилерії та мінометів. Городнянська громада Чернігівського району – обстріл із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворог обстріляв три населених пункти у трьох територіальних громадах: Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській. Здійснено 3 обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури.

У вівторок протягом дня ворогом здійснено 12 обстрілів. Зафіксовано 76 вибухів.

Обстріляно 11 населених пунктів уКраснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській громадах

Білопільська громада: мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки та літні кухні.

Дніпропетровщина: у вівторок вдень Нікопольщина знову була під ворожим вогнем. Агресор двічі вдарив з важкої артилерії. Випустив понад півдесятка снарядів. На щастя, вони не зачепили людей.

Від вечора агресор ще тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

Запорізька: за минулу добу окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту області.

Від 87 артилерійських обстрілів постраждала територія Новоолександрівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Малої Токмачки, Затишшя, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та Лобкового. 4 обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Темирівці й Степовому, 4 БПЛА-атаки - по Новодарівці, Кам'янському та Лук'янівці, 3 авіаційні удари військові рф нанесли по Оріхову та Новодарівці.

Внаслідок удару ворога по Оріхову поранення отримав 63-річний чоловік, його доставлено в лікувальну установу. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв залізничну станцію "Коротич" в Харківському районі. Пошкоджено залізничне полотно. Жертв та постраждалих не має.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Пильна Харківського району, Гатище, Бударки Чугуївського району, Бологівка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове.

За добу по області — троє поранених.

Луганщина: ворог продовжує авіаційний тиск на лінії фронту. Вчора завдав ударів з повітря по Новоселівському та Білогорівці. Артилерійських обстрілів зазнала Білогорівка. За добу противник здійснив 135 обстрілів (532 снарядів).

Донеччина: 2 загиблих, 13 поранених по області за добу.

Ворог обстріляв населені пункти: Авдіївка, Краматорськ, смт Неліпівка, смт Щербинівка, смт Ямпіль, с.Благодатне, с.Богоявленка, с.Времівка, с.Миколаївка, с.Новопокровське, с.Плещіївка, с.Предтечине, с.Торецьке.

Пошкоджено 12 – житлових будинків, склад фермерського господарства, 2 ЛЕП.

Миколаївщина: вночі – артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У вівторок внаслідок обстрілу с. Куцуруб Куцурубської громади отримали мінно-вибухові травми, акубаротрвами, струс головного мозку хлопці 13 та 16 років. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди.

Також вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 66 обстрілів (365 снарядів). Ворогом влучено в райони 32 населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.