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Зеленський провів Ставку з військовими: єдина тема – наступ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 9 серпня 2023, 13:22
Зеленський провів Ставку з військовими: єдина тема – наступ
фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів Ставку у "вузькому колі" військових, на якій обговорили український наступ.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога".

Деталі: На Ставці заслухали доповіді головнокомандуча ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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Теми: ЗеленськийЗалужнийБудановконтрнаступ
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