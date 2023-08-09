Зеленський провів Ставку з військовими: єдина тема – наступ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку у "вузькому колі" військових, на якій обговорили український наступ.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога".

Деталі: На Ставці заслухали доповіді головнокомандуча ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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