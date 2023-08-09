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Хабар за землю: нардепу-"слузі" оголосили підозру і проситимуть суд про арешт

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 15:16
Хабар за землю: нардепу-слузі оголосили підозру і проситимуть суд про арешт
Анатолій Гунько. фото з Facebook нардепа

Правоохоронці повідомили про підозру в отриманні хабара народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що 8 серпня за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель.

До Вищого анткикорпуційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 мільйонів гривень застави.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам, та подальшого обрання запобіжних заходів, зазначають у САП.

Слідством встановлено, що народний депутат, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

Що передувало: Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа Гунька та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

Теми: Слуга народухабарАнтикорупційна прокуратура
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