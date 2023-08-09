Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели нові санкції проти Білорусі до річниці протестів проти режиму Лукашенка

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 19:22
США ввели нові санкції проти Білорусі до річниці протестів проти режиму Лукашенка
Один з бортів Лукашенка. Фото з Telegram Пул первого

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: Нові санкції США стосуються 8 фізичних та 5 юридичних осіб, а також одного повітряного судна.

За даними Мінфіну США, підсанкційні особи причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Росії проти України та збагачення Олександра Лукашенка.

Реклама:

Санкції наклали на 3 державні підприємства – найбільший держперевізник Білорусі "Белавіа", а також борт Лукашенка EW-301PJ; "Мінський завод цивільної авіації", причетний до ремонту російської техніки; та Білоруський металургійний завод.

У санкційному переліку опинились також директор Білоруського металургійного заводу Дмитро Корчик і його дочірнє підприємство, зареєстроване у Маямі; департамент фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі та четверо його співробітників, причетних до придушення свободи слова в країні.

Також введені обмеження щодо Олексія Алексіна – одного з "гаманців" Лукашенка, двох його синів і дружини за допомогу білоруському режиму в ухилянні від санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим Держдеп США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.

Передісторія:

  • Президентські вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. За оцінками правозахисників, щонайменше 1500 людей у Білорусі є політичними в'язнями.
  • Минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила запровадження санкцій проти 38 фізичних і трьох юридичних осіб із Білорусі у зв’язку з погіршенням ситуації з правами людини у країні.
  • Також Рада ЄС розширила заборону на експорт до Білорусі низки критичних товарів і технологій, які сприяють зміцненню військового і технологічного потенціалу Білорусі. Крім того, запроваджена додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а ще – товарів і технологій, які можуть використовувати в авіації та космічній галузі.

Теми: СШАБілорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
США
У Нью-Йорку акула покусала жінку. МЗС перевіряє, чи це українка
США підтвердили надання пакета військової допомоги Україні цього тижня
Блінкен і глава МЗС Болгарії обговорили безпекову допомогу Україні
Останні новини
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
Усі новини...
Реклама: