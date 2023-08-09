США ввели нові санкції проти Білорусі до річниці протестів проти режиму Лукашенка

Один з бортів Лукашенка. Фото з Telegram Пул первого

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб з нагоди третьої річниці масових протестів у Білорусі через сфальшовані президентські вибори.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Деталі: Нові санкції США стосуються 8 фізичних та 5 юридичних осіб, а також одного повітряного судна.

За даними Мінфіну США, підсанкційні особи причетні до репресій білоруського режиму проти громадянського суспільства, співучасті у війні Росії проти України та збагачення Олександра Лукашенка.

Санкції наклали на 3 державні підприємства – найбільший держперевізник Білорусі "Белавіа", а також борт Лукашенка EW-301PJ; "Мінський завод цивільної авіації", причетний до ремонту російської техніки; та Білоруський металургійний завод.

У санкційному переліку опинились також директор Білоруського металургійного заводу Дмитро Корчик і його дочірнє підприємство, зареєстроване у Маямі; департамент фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі та четверо його співробітників, причетних до придушення свободи слова в країні.

Також введені обмеження щодо Олексія Алексіна – одного з "гаманців" Лукашенка, двох його синів і дружини за допомогу білоруському режиму в ухилянні від санкцій.

Разом з тим Держдеп США запровадив візові обмеження для 101 посадовця білоруського режиму, серед яких – кілька суддів, що винесли політично вмотивовані вироки проти білорусів.

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