Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії минулого року була рекордна кількість вибухів і 10,6 тисячі постраждалих − ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 9 серпня 2023, 23:59
У Росії минулого року була рекордна кількість вибухів і 10,6 тисячі постраждалих − ЗМІ
Вибух на військовому заводі у Підмосков’ї 9 серпня. Фото РБК

У 2022 році в Росії зафіксували найбільшу за десять років кількість вибухів − 83, у яких постраждала рекордна кількість людей − усе це пов'язують із війною в Україні.

Джерело: російське видання "Верстка" з посиланням на щорічну доповідь МНС РФ

Деталі: Повідомляється, що у 2022 році було 83 вибухи, внаслідок яких загинуло 55 осіб, ще 10 647 осіб постраждали.

Минулого року, за даними МНС РФ, вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також у статистику потрапив вибух на Кримському мосту.

Дослівно "Верстка": "Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році − вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната − ред.). На вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків із 83. Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями".

Деталі: Повідомляється, що в останні десять років у Росії, незважаючи на те, що відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через витоки побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами. 

 
Інфографіка "Верстки"

Найбільшу кількість постраждалих у цей період зафіксовали у 2017 році. Тоді сталися, зокрема, теракт у метро Санкт-Петербурга і вибух дев'ятиповерхового будинку в Іжевську через витік газу.

За словами експерта науково-виробничої компанії "Фонд пожежної безпеки" Костянтина Кузнєцова, до статистики МНС також потрапляють вибухи, які сталися внаслідок пожеж. Він зазначив: якщо на заводі сталася техногенна пожежа, а потім стався вибух, то це потрапить до статистики щодо вибухів. Те саме стосується загоряння і подальшого вибуху автомобілів.

Кузнєцов підкреслив, що МНС РФ фіксує всі події, незалежно від причини, за винятком випадків, що становлять держтаємницю.

Передісторія:

Теми: Росіявибухжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Росія надаватиме консульські послуги на невизнаному Північному Кіпрі
Вибух на підмосковному заводі: росЗМІ пишуть про 8 зниклих безвісти, пабліки − про 10 загиблих
У Ставропольському краї РФ горіла військова частина
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: