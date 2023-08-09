У Росії минулого року була рекордна кількість вибухів і 10,6 тисячі постраждалих − ЗМІ

У 2022 році в Росії зафіксували найбільшу за десять років кількість вибухів − 83, у яких постраждала рекордна кількість людей − усе це пов'язують із війною в Україні.

Джерело: російське видання "Верстка" з посиланням на щорічну доповідь МНС РФ

Деталі: Повідомляється, що у 2022 році було 83 вибухи, внаслідок яких загинуло 55 осіб, ще 10 647 осіб постраждали.

Минулого року, за даними МНС РФ, вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також у статистику потрапив вибух на Кримському мосту.

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Дослівно "Верстка": "Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році − вибухонебезпечний предмет (бомба, ракета, міна, граната − ред.). На вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків із 83. Таким чином, зростання кількості вибухів у 2022 році безпосередньо пов'язане з бойовими діями".

Деталі: Повідомляється, що в останні десять років у Росії, незважаючи на те, що відбувалися теракти, а житлові будинки руйнувалися через витоки побутового газу, кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами.

Інфографіка "Верстки"

Найбільшу кількість постраждалих у цей період зафіксовали у 2017 році. Тоді сталися, зокрема, теракт у метро Санкт-Петербурга і вибух дев'ятиповерхового будинку в Іжевську через витік газу.

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За словами експерта науково-виробничої компанії "Фонд пожежної безпеки" Костянтина Кузнєцова, до статистики МНС також потрапляють вибухи, які сталися внаслідок пожеж. Він зазначив: якщо на заводі сталася техногенна пожежа, а потім стався вибух, то це потрапить до статистики щодо вибухів. Те саме стосується загоряння і подальшого вибуху автомобілів.

Кузнєцов підкреслив, що МНС РФ фіксує всі події, незалежно від причини, за винятком випадків, що становлять держтаємницю.

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