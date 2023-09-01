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Розробка зброї масового знищення КНДР: США оголосили санкції причетним, серед них росіянин

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 00:56
Розробка зброї масового знищення КНДР: США оголосили санкції причетним, серед них росіянин
санкції США, ілюстративне фото ЄП

Мінфін Штатів разом з Японією та Південною Кореєю в четвер запровадили санкції проти двох громадян Росії та КНДР, причетних до незаконної розробки Пхеньяном зброї масового знищення та балістичних ракет.

Джерело: заява Міністерства фінансів США, цитує "Європейська правда"

Деталі: Під санкції США потрапили громадянин Північної Кореї Чжон Джин Йонг, який нині мешкає в Росії, та росіянин Сергєй Козлов. Також обмеження запроваджені проти пов’язаної з ними російської компанії "Інтелект".

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За даними американської сторони, Чжон як керівник однієї з компаній, підконтрольних Козлову, допомагав із працевлаштуванням будівельників із КНДР у РФ, а Козлов допомагав у закупівлі товарів, які зазвичай використовуються в суднобудівній промисловості.

При цьому Чжон пов’язаний із підставною компанією "Друга академія природничих наук", яку ще у 2010 році внесли до санкційного списку за участь у діяльності, "яка суттєво сприяла розповсюдженню зброї масового знищення або засобів її доставки".

Стверджується, що у співпраці з цією компанією "Інтелект" сприяв придбанню для Північної Кореї матеріалів, що використовувались у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

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Передісторія:

  • У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.
  • Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

Теми: КНДРзброя
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