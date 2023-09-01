На Львівщині судитимуть капітана, який побив військовослужбовця

На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт щодо капітана Державної прикордонної служби України через побиття солдата.

Джерело: повідомив Офіс генпрокурора

Деталі: За даними розслідування, 24 червня 2023 року начальник другої прикордонної застави відділу прикордонної служби підійшов до солдата, який справляв природну потребу поблизу намету на полігоні. Він кілька разів вдарив його.

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Дослівно: "Таким чином офіцер хотів покарати підлеглого, а також підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Потерпілий отримав важкі травми – розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та тривалий час перебував на лікуванні".

Деталі: Офіцера загрожує до 12 років позбавлення волі.

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