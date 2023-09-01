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На Львівщині судитимуть капітана, який побив військовослужбовця

"Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 20:09
На Львівщині судитимуть капітана, який побив військовослужбовця
Постраждалий військовослужбовець. ФОТО ДБР

На Львівщині скерували до суду обвинувальний акт щодо капітана Державної прикордонної служби України через побиття солдата.

Джерелоповідомив Офіс генпрокурора

Деталі: За даними розслідування, 24 червня 2023 року начальник другої прикордонної застави відділу прикордонної служби підійшов до солдата, який справляв природну потребу поблизу намету на полігоні. Він кілька разів вдарив його.

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Дослівно: "Таким чином офіцер хотів покарати підлеглого, а також підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Потерпілий отримав важкі травми – розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та тривалий час перебував на лікуванні".

Деталі: Офіцера загрожує до 12 років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 14 серпня в одній із військових частин на Одещині побили військовослужбовця.
  • На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів ТЦК, який разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.
  • ДБР розслідує випадок жорстокого побиття офіцером пораненого солдата у військовій частині на Волині; офіцер перебував там під цілодобовим арештом як обвинувачений в іншій справі.

Теми: судбійка
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