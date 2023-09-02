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Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону

Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 15:13
Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону
фото: Matthew Quine / Wanda Diamond League

Ярослава Магучіх виграла перші змагання після перемоги на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики. Сталося це на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: На етапі у Сямені, який вперше приймає змагання Діамантової ліги, Україну представляють чотири легкоатлетки: Ярослава Магучіх та Юлія Чумаченко – у секторі для стрибків у висоту, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Першими боротьбу за нагороди розпочинали стрибунки у висоту.

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Для Магучіх змагання у Сямені стали першими у статусі чемпіонки світу зі стрибків у висоту, який вона здобула в Будапешті.

Видання описало покроково події:

  • Першою серед українок у секторі стрибків у висоту стартувала Юлія Чумаченко. Стрибунка розпочала змагання на висоті 1.78 метра, яку взяла з першої спроби.
  • Без помилок Чумаченко подолала дві наступні планки: 1.82 м та 1.86 м.
  • На висоті 1.86 метра участь у змаганні розпочала австралійка Елеанор Паттерсон – віцечемпіонка світу 2023 року. Планку на цій висоті стрибунка взяла з першої спроби.
  • На наступній висоті на старт вийшла Магучіх, яка 1.89 метра взяла без помилок. Натомість Чумаченко цю планку не змогла взяти з трьох спроб і першою серед українок вибула зі змагань.
  • Боротьба за медалі розгорнулася, власне, між Магучіх та Паттерсон, а також Апостоловські. На висоті 1.92 м Ярослава стрибнула без помилок, натомість Лія була успішною у другій спробі, а Елеанор – третій.
  • Висоту 1.95 метра ані Апостоловські, ані Паттерсон не взяла з трьох спроб. Натомість Магучіх була успішною в останньому стрибку.
  • У статусі переможниці етапу Магучіх з першої спроби стрибнула на 1.98 м. Згодом, Ярослава перенесла планку на 2.02 і також у першій спробі встановила найкращий особистий результат сезону.

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Теми: спортукраїнці
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