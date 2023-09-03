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Світоліна оголосила про перерву у виступах

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 14:06
Світоліна оголосила про перерву у виступах
фото: getty

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка завершила виступи на Відкритому чемпіонаті США поразкою від третьої ракетки світу Джессіки Пегули (1:2), заявила про паузу від виступів.

Джерело: Світоліна на пресконференції, яку цитує "Суспільне спорт"

Пряма мова Світоліної: "Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу — це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі.

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Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик тенісисткам. І рейтинг прийде".

Деталі: Вона не знає, скільки часу триватиме ця перерва, та планує обговорити це з лікарями та командою. Світоліна також додала, що давно не бачила доньку, тому чекає на повернення додому.

Довідково: Світоліна повернулася у теніс після народження доньки у квітні 2023 року. За цей час провела 31 матч і змогла піднятися у світовому рейтингу у топ-25 найкращих.

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Теми: спортукраїнці
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