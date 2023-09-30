Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія запустила "Шахеди" по Україні – ПС

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 20:44
Росія запустила Шахеди по Україні – ПС
ФОТО СИЛ ОБОРОНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Повітряні сили повідомили про запуск "Шахедів" росіянами.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed.

Реклама:

Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!".

Деталі: Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що окупанти запустили безпілотники з Криму.

Доповнено: О 00.20 загроза ударних БпЛА поширилася на Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську області.

ВІДЕО ДНЯ

О 00.52 повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.

О 1.02 на Харківщині Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку: "Харківська область - перебувайте в укриттях!".

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога
Повітряники за ніч збили 34 з 44-х "Шахедів" і 6 розвідувальних дронів 
Повітряні сили показали, як пілоти в Україні тренуються керувати F-16
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: