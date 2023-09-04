Міноборони РФ заявило, що нібито знищило біля Криму 4 катери з "українським десантом"
Міноборони Росії заявило, що вночі 4 вересня нібито знищило у Чорному морі 4 швидкохідні військові катери з десантними групами ЗСУ.
Джерело: окупаційне Міноборони
Дослівно: "4 вересня 2023 року в нічний час у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя".
Що було раніше: В ніч на 30 серпня окупанти заявили, що знищили в акваторії Чорного моря 4 швидкохідні військові катери ССО з 50-ма військовими.
Сили спеціальних операцій ЗСУ у відповідь спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО".
У ССО ЗСУ висміяли повідомлення Міноборони РФ, використовуючи зокрема популярні міфи російської пропаганди та термінологію саги "Зоряні війни". Спецпризначенці закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.
Що передувало:
- 24 серпня "Крим.Реалії" із посиланням на місцевих жителів та джерела в розвідці повідомили, що на мисі Тарханкут в окупованому Криму стався бій за участю плавзасобів та авіації. Бій, за інформацією ЗМІ, був біля села Маяк.
- Telegram-канал Baza стверджує, що лунали гучні простріли, які чули в кемпінгу в Оленівці, що неподалік Маяка. Коли люди вийшли подивитися, то за 10 метрів від берега вони побачили два гумові човни, у яких перебувало приблизно 10 осіб. Потім пролунало ще кілька пострілів, але вже з автоматичної зброї. Люди на човнах попливли.
- Пізніше у ГУР підтвердили, що підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації, яка проводиться спільно з ВМС.
- ГУРівці опублікували відео, на якому, як стверджується, в Криму піднімають український стяг.