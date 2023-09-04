Міноборони РФ заявило, що нібито знищило біля Криму 4 катери з "українським десантом"

Міноборони Росії заявило, що вночі 4 вересня нібито знищило у Чорному морі 4 швидкохідні військові катери з десантними групами ЗСУ.

Джерело: окупаційне Міноборони

Дослівно: "4 вересня 2023 року в нічний час у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя".

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Що було раніше: В ніч на 30 серпня окупанти заявили, що знищили в акваторії Чорного моря 4 швидкохідні військові катери ССО з 50-ма військовими.

Сили спеціальних операцій ЗСУ у відповідь спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО".

У ССО ЗСУ висміяли повідомлення Міноборони РФ, використовуючи зокрема популярні міфи російської пропаганди та термінологію саги "Зоряні війни". Спецпризначенці закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації.

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