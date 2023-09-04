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Український парк бойових вертольотів скоро поповниться за рахунок російського Мі-8 – ГУР

Альона Мазуренко Понеділок, 4 вересня 2023, 10:41
Український парк бойових вертольотів скоро поповниться за рахунок російського Мі-8 – ГУР

Розвідка повідомляє, що український парк бойових вертольотів скоро поповниться за рахунок російського Мі-8 АМТШ. 

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Український парк бойових вертольотів вже найближчим часом поповниться за рахунок "трофейного" Мі-8 АМТШ.

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Операція, завдяки якій вдалося отримати цей борт, найкращий приклад плідної співпраці Національної поліції (Департамент внутрішньої безпеки) та Головного управління розвідки".

Деталі: Повідомляється, що багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів обох відомств та режиму максимальної секретності.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  
  • Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. 

Теми: розвідкаавіа
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