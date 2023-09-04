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Спортсменам з РФ та Білорусі дозволили змагатись у водних видах спорту

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 22:53

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях.

Джерело: пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту 

Деталі: Рішення прийнято одноголосно. Спортсмени будуть допущені до змагань лише в тих видах спорту, де результат визначається виступом однієї людини. На кожній дисципліні – максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії.

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Дослівно: "Були проведені опитування серед респондентів, які представляли міжнародні спортсмени юніори, еліту та майстри спорту. Результати свідчать про значну підтримку ключових встановлених критеріїв, включаючи відсутність активної підтримки вторгнення Росії в Україну та відсутність національних прапорів і гімнів. 

Шістдесят сім відсотків спортсменів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають суворим критеріям".

Теми: спортРосіяБілорусь
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