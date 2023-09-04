У Латвії заявили, що допомога Україні гальмується через погану інфраструктуру між країнами

Міністр сполучення Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що через недостатньо пов'язану транспортну інфраструктуру країн затримується надання допомоги українцям.

Джерело: Яніс Вітенбергс під час круглого столу з міністрами країн-членів Європейського союзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За словами міністра, в Латвії та в усьому регіоні необхідні інвестиції в поліпшення дорожньої мережі, залізничної інфраструктури, інфраструктури портів і аеропортів, а наявного фінансування з європейських фондів недостатньо.

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Пряма мова: "Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій".

Більше деталей: Він підкреслив, що залучення коштів ЄС до Латвії дуже важливе, а також наголосив, що проведено значну роботу з поліпшення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Що передувало: