Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дурниці про "повільний наступ" українських військових кажуть диванні експерти та ЗМІ, а не міністри країн-партнерів України.

Джерело: Кулеба в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Коли ми говоримо з моїми колегами, міністрами, які отримують офіційну інформацію від своїх військових, своєї розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу.

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Ніхто не запитує: "А чого так повільно?". Навпаки всі сфокусовані на тому, "а що ще ми можемо зробити, чим допомогти"… Натомість коли зазираєш в інформаційний простір, то у всіх тільки одне запитання: "А чому все так повільно?".

Деталі: Він підкреслив, що може повторити ще раз свою заяву про те, що критикам українського наступу варто "стулити пельку".

Пряма мова: "Коли якась людина сидить на дивані чи в теплій студії, дозволяє собі критикувати швидкість українського наступу, вона критикує конкретного солдата, який був у бою, який жертвував собою, втратив своїх побратимів, просунувся по мінному полю на кілометр, виграв бій сам на сам з росіянином в окопі. Він відкриває телефон, а йому там розказують: "Ви якось повільно все робите, давайте швидше".

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Ми маємо захищати честь, гідність і звитягу українського солдата. І кожен, хто буде коментувати без поваги дії українських військових, буде наражится на таку мою реакцію.

Ми знаємо, який подвиг щодня роблять наші солдати. Вони заслуговують на повагу. І міністри це розуміють, і вони подібні дурниці не кажуть. А журналісти, коментатори і диванні експерти розказують, як повільно йде наступ".