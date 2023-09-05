Уночі у Києві "мінували" всі вокзали і деякі медзаклади − КМВА
Інформація про замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці не підтвердилася, так само як і не підтвердились повідомлення про замінування всіх вокзалів та деяких медзакладів у Києві уночі 5 вересня.
Джерело: КМВА у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась − знов хибні виклики".
Деталі: Він закликав мешканців столиці зберігати спокій, бо саме паніки, хаосу і страху хоче ворог.
"Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності − впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій перемозі!", − підсумував Попко.
Передісторія:
- Вранці 4 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці. Станом на вечір інформація не підтвердилась.
- 1 вересня було повідомлення про замінування усіх шкіл, але після перевірки ця інформація не підтвердилася.