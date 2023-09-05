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Уночі у Києві "мінували" всі вокзали і деякі медзаклади − КМВА

Ірина БалачукВівторок, 5 вересня 2023, 09:33
Уночі у Києві мінували всі вокзали і деякі медзаклади − КМВА
Центральний залізничний вокзал Києва. Фото Укрзалізниці

Інформація про замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці не підтвердилася, так само як і не підтвердились повідомлення про замінування всіх вокзалів та деяких медзакладів у Києві уночі 5 вересня.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась − знов хибні виклики".

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Деталі: Він закликав мешканців столиці зберігати спокій, бо саме паніки, хаосу і страху хоче ворог.

"Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності − впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій перемозі!", − підсумував Попко.

Передісторія:

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Теми: Київмінування
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