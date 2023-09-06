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ЦНС: на Запоріжжі окупанти готуються до відступу − розграбували завод у Токмаку

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 01:42
ЦНС: на Запоріжжі окупанти готуються до відступу − розграбували завод у Токмаку
Токмацький ковальсько-штампувальний завод, фото uprom.info

Росіяни почали грабувати підприємства у Запорізькій області та розробили план вивозу цінних речей через складну для ворога ситуацію на південному фронті.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За повідомленням ЦНС, в тимчасово окупованому Токмаці окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання російські військові вивезли й подальша його доля невідома.

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Окрім цього, місцева окупаційна влада розробила план вивозу цінних речей з захопленого міста. Він буде застосований у разі погіршення ситуації для окупантів.

Передісторія: У липні законний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Токмаку сили оборони знищили близько 200 російських загарбників і так званого коменданта міста.

Теми: Запоріжжявійнаокупація
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