Сирський розповів про ситуацію на східному фронті: Ворог вперто готується взяти реванш

Оперативна обстановка на сході залишається складною, росіяни не полишають планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і наполегливо готуються взяти реванш.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Пряма мова: "Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу".

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Деталі: За словами Сирського, на Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але підрозділи Сил оборони крок за кроком, вибивають загарбників з рідної землі.

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Командувач наголошує: в таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку.

Спільно з командирами у військових частинах ОТУ "Лиман" та "Соледар" були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення, запевняє Сирський.

Пряма мова: "Основне наше завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Та головне - зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників.

Вірю у наших героїв, ми переможемо! Слава Україні!".