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У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік

Ірина БалачукСереда, 6 вересня 2023, 21:35
У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік
Фото ілюстративне svoboda.org

Російське Міноборони підготувало проєкт постанови, в якому пропонує ставити на військовий облік призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Федеральний портал проєктів нормативних правових актів

Деталі: Зокрема, Міноборони РФ пропонує виключити з Положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.

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Натомість пропонується ввести поняття "особливого військового обліку", який здійснюватимуть виправні установи.

Зазначається, що громадянам, які відбувають покарання, не потрібно буде приходити до військкоматів, щоб стати або знятися з "особливого обліку", бо відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.

Пропонується звіряти списки "особливого військового обліку" з базою військкоматів не рідше ніж один раз на рік.

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Передісторія:

  • З літа 2022 року російських ув'язнених активно вербують для участі у війні проти України, обіцяючи їм помилування і грошові виплати.
  • Спочатку цим займалася ПВК Вагнера. Але в лютому 2023 року засновник компанії Євген Пригожин оголосив, що ПВК більше не буде вербувати ув'язнених.
  • Після цього набирати людей на війну в колоніях почали від імені Міноборони РФ.
  • У червні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовим укладати контракти з ув'язненими, а також обвинуваченими і підозрюваними у скоєнні злочинів.

Теми: Росіяв'язницявійна
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