У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік

Російське Міноборони підготувало проєкт постанови, в якому пропонує ставити на військовий облік призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Федеральний портал проєктів нормативних правових актів

Деталі: Зокрема, Міноборони РФ пропонує виключити з Положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.

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Натомість пропонується ввести поняття "особливого військового обліку", який здійснюватимуть виправні установи.

Зазначається, що громадянам, які відбувають покарання, не потрібно буде приходити до військкоматів, щоб стати або знятися з "особливого обліку", бо відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.

Пропонується звіряти списки "особливого військового обліку" з базою військкоматів не рідше ніж один раз на рік.

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