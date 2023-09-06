У Росії хочуть ставити ув'язнених на особливий військовий облік
Російське Міноборони підготувало проєкт постанови, в якому пропонує ставити на військовий облік призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Федеральний портал проєктів нормативних правових актів
Деталі: Зокрема, Міноборони РФ пропонує виключити з Положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.
Натомість пропонується ввести поняття "особливого військового обліку", який здійснюватимуть виправні установи.
Зазначається, що громадянам, які відбувають покарання, не потрібно буде приходити до військкоматів, щоб стати або знятися з "особливого обліку", бо відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.
Пропонується звіряти списки "особливого військового обліку" з базою військкоматів не рідше ніж один раз на рік.
Передісторія:
- З літа 2022 року російських ув'язнених активно вербують для участі у війні проти України, обіцяючи їм помилування і грошові виплати.
- Спочатку цим займалася ПВК Вагнера. Але в лютому 2023 року засновник компанії Євген Пригожин оголосив, що ПВК більше не буде вербувати ув'язнених.
- Після цього набирати людей на війну в колоніях почали від імені Міноборони РФ.
- У червні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовим укладати контракти з ув'язненими, а також обвинуваченими і підозрюваними у скоєнні злочинів.