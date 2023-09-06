Сотні російських спортсменів змінили громадянство, Мінспорту РФ зменшує цю цифру

У Мінспорту РФ заявили, що понад 100 російських спортсменів змінили громадянство і перейшли в інші іноземні збірні, водночас російські журналісти нарахували таких удвічі більше.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС із посиланням на заступника міністра спорту РФ Олексія Морозова, російські видання Meduza і Холод

Пряма мова Морозова: "55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на підготовку. Що стосується зміни громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно".

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Деталі: Водночас у липні 2023 року видання "Холод" на основі відкритих даних підрахувало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 204 російські спортсмени змінили або збиралися змінити спортивне громадянство, щоб продовжити кар'єру.

За оцінками журналістів, найбільше спортсменів, які змінили спортивне громадянство у 2022-2023 роках, серед шахістів − 141 особа.

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