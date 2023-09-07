Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС не підтримують заклик 5 країн продовжити ембарго на імпорт українського зерна – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 07:05
Фото svidomi

22 країни ЄС з 27-ми не підтримують закликів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини про продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Джерело: Politico

Деталі: Про це виданню повідомили четверо дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Реклама:

Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що на зустрічі з Єврокомісією посли ЄС з 22 держав або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними.

За його словами, Франція та Німеччина були одними з країн, які найбільше критикували продовження.

Двоє дипломатів сказали, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються 5 східних країн, вони попросили Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, один із дипломатів вважає, що рішення продовжити імпортні обмеження було б "чисто політичним", оскільки в Польщі будуть вибори в середині жовтня.

Високопоставлений польський чиновник визнав, що вибори зіграли свою роль: "Причиною запровадження обмежувальних заходів на рівні ЄС стало те, що фермери почали блокувати дороги та термінали. І нам потрібно не допустити, щоб цією ситуацією скористалися зневірені фермери, або радикальні лідери фермерських об’єднань".

Аналіз Єврокомісії свідчить про те, що незважаючи на збільшення імпорту пшениці та кукурудзи з України після вторгнення Росії в лютому минулого року, "ситуація на ринку ЄС досить стабільна".

Передісторія: 

  • У серпні міністри сільського господарства Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.
  • Європейська комісія розглядає можливість субсидування транспортування українського зерна через свої країни-члени після того, як кілька країн заборонили його імпорт.
  • Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.

Теми: зерноЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
зерно
Науседа: через порти Балтії щорічно можна було б пропускати 10 млн тонн зерна з України
Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"
Врожай в Україні перевищує прогнози, але радіти зарано: чому
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: