У ЄС не підтримують заклик 5 країн продовжити ембарго на імпорт українського зерна – ЗМІ
22 країни ЄС з 27-ми не підтримують закликів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини про продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.
Джерело: Politico
Деталі: Про це виданню повідомили четверо дипломатів ЄС на умовах анонімності.
Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що на зустрічі з Єврокомісією посли ЄС з 22 держав або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними.
За його словами, Франція та Німеччина були одними з країн, які найбільше критикували продовження.
Двоє дипломатів сказали, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються 5 східних країн, вони попросили Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.
Зокрема, один із дипломатів вважає, що рішення продовжити імпортні обмеження було б "чисто політичним", оскільки в Польщі будуть вибори в середині жовтня.
Високопоставлений польський чиновник визнав, що вибори зіграли свою роль: "Причиною запровадження обмежувальних заходів на рівні ЄС стало те, що фермери почали блокувати дороги та термінали. І нам потрібно не допустити, щоб цією ситуацією скористалися зневірені фермери, або радикальні лідери фермерських об’єднань".
Аналіз Єврокомісії свідчить про те, що незважаючи на збільшення імпорту пшениці та кукурудзи з України після вторгнення Росії в лютому минулого року, "ситуація на ринку ЄС досить стабільна".
Передісторія:
- У серпні міністри сільського господарства Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня.
- Європейська комісія розглядає можливість субсидування транспортування українського зерна через свої країни-члени після того, як кілька країн заборонили його імпорт.
- Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.