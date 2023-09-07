У ЄС не підтримують заклик 5 країн продовжити ембарго на імпорт українського зерна – ЗМІ

22 країни ЄС з 27-ми не підтримують закликів Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини про продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Джерело: Politico

Деталі: Про це виданню повідомили четверо дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Реклама:

Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що на зустрічі з Єврокомісією посли ЄС з 22 держав або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними.

За його словами, Франція та Німеччина були одними з країн, які найбільше критикували продовження.

Двоє дипломатів сказали, що хоча багато країн визнають труднощі, з якими стикаються 5 східних країн, вони попросили Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, один із дипломатів вважає, що рішення продовжити імпортні обмеження було б "чисто політичним", оскільки в Польщі будуть вибори в середині жовтня.

Високопоставлений польський чиновник визнав, що вибори зіграли свою роль: "Причиною запровадження обмежувальних заходів на рівні ЄС стало те, що фермери почали блокувати дороги та термінали. І нам потрібно не допустити, щоб цією ситуацією скористалися зневірені фермери, або радикальні лідери фермерських об’єднань".

Аналіз Єврокомісії свідчить про те, що незважаючи на збільшення імпорту пшениці та кукурудзи з України після вторгнення Росії в лютому минулого року, "ситуація на ринку ЄС досить стабільна".

Передісторія: