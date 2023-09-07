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Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 19:51
Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
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Депутати Європарламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути до ради законопроєкт про відновлення обов'язкового електронного декларування.  

Джерело: депутат Європарламенту Міхаель Ґалер у соцмережі Х

Деталі: Європарламентарі закликали Зеленського повернути законопроєкт №9534 до Верховної ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.

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У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного  декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

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Пряма мова: "Ми стурбовані тим, що закриття реєстру від громадськості не зміцнить довіру українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційні зусилля та позбавить одного з ключових інструментів громадського контролю за державними службовцями, водночас підриваючи довіру до реформ".

Деталі: В Європарламенті також додали, що готові продовжувати співпрацю з ВР на всіх рівнях, включно зі співпрацею для досягнення надійних антикорупційних реформ.

Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
  • Українці зібрали 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

Теми: ЄвропарламентЗеленськийдеклараціїВерховна Рада
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