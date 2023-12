Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

Депутати Європарламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути до ради законопроєкт про відновлення обов'язкового електронного декларування.

Джерело: депутат Європарламенту Міхаель Ґалер у соцмережі Х

Деталі: Європарламентарі закликали Зеленського повернути законопроєкт №9534 до Верховної ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.

У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno