Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
Депутати Європарламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути до ради законопроєкт про відновлення обов'язкового електронного декларування.
Джерело: депутат Європарламенту Міхаель Ґалер у соцмережі Х
Деталі: Європарламентарі закликали Зеленського повернути законопроєкт №9534 до Верховної ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.
У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.
We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement 👇 pic.twitter.com/0bOknJvsno— Michael Gahler (@gahler_michael) September 7, 2023
Пряма мова: "Ми стурбовані тим, що закриття реєстру від громадськості не зміцнить довіру українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційні зусилля та позбавить одного з ключових інструментів громадського контролю за державними службовцями, водночас підриваючи довіру до реформ".
Деталі: В Європарламенті також додали, що готові продовжувати співпрацю з ВР на всіх рівнях, включно зі співпрацею для досягнення надійних антикорупційних реформ.
Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
- Українці зібрали 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.