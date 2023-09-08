МЗС закликає світ не визнавати "вибори" на окупованих землях та ініціює нові санкції

Міністерство закордонних справ України ініціює нові міжнародні санкції через так звані "вибори" Росії на окупованих територіях, а також закликає світ не визнавати їхні "результати".

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Дії РФ (проведення "виборів" на окупованих територіях - ред.) грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

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Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій".

… МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися".

Деталі: В міністерстві наголосили, що особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності.

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Також МЗС ініціює накладення на них нових міжнародних санкцій.

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