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МЗС закликає світ не визнавати "вибори" на окупованих землях та ініціює нові санкції

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 12:45
МЗС закликає світ не визнавати вибори на окупованих землях та ініціює нові санкції
ФОТО РІА НОВОСТІ

Міністерство закордонних справ України ініціює нові міжнародні санкції через так звані "вибори" Росії на окупованих територіях, а також закликає світ не визнавати їхні "результати".

Джерело: пресслужба МЗС України

Дослівно: "Дії РФ (проведення "виборів" на окупованих територіях - ред.) грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

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Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій".

… МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися". 

Деталі: В міністерстві наголосили, що особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. 

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Також МЗС ініціює накладення на них нових міжнародних санкцій.

Передісторія: 

  • РФ оголосила про проведення 8-10 вересня так званих "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та Криму.

Теми: МЗСсанкціївибориокупація
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