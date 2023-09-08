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Зеленський: Контрнаступ йде швидше, ніж вводяться нові санкції

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 17:20
Зеленський: Контрнаступ йде швидше, ніж вводяться нові санкції
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський наголошує: що швидше Україна отримуватиме більше потужної далекобійної зброї, то швидше відбуватимуться контрнаступальні дії та звільнення від окупантів українських земель.

Джерело: глава держави, відповідаючи на запитання під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, цитує ОП

Деталі: Президент зазначив, що розуміє бажання людей якнайшвидше відновити територіальну цілісність України, бо зрештою спокій і мир у нашій державі й в усій Європі та світі буде тоді, коли Україна поверне всі свої території. Водночас Зеленський зауважив, що війна, яку веде Росія на території України, складна, і багато процесів уповільнюється.

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Зеленський акцентував, що для пришвидшення контрнаступу Україні потрібна конкретна техніка, зокрема сучасні винищувачі.

Пряма мова: "Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї...

Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети...

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Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ".

Деталі: Зеленський висловив подяку всім партнерам України на чолі зі США, які надають оборонну допомогу та зміцнюють українські Сили оборони.

Теми: контрнаступвійнаЗеленський
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