Литва передала Україні 1,5 мільйона боєприпасів

Міністерство оборони Литви оголосило про передачу Україні 1,5 мільйона боєприпасів в рамках нового пакету допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства

Деталі: "Литва продовжує безперервну військову допомогу Україні і сьогодні передала воюючій країні 1,5 мільйона боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

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Найближчим часом Литва також відправить Україні пускові установки NASAMS, засоби для протидії ворожим дронам, логістичне обладнання та іншу допомогу.

"Окрім передачі військової техніки, Литва активно тренує українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію, експертні консультації, а також робить внески до міжнародних фондів для України", – наголосили у міністерстві.

Литва вже передала Україні вертольоти Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

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Нагадаємо, 24 серпня Литва оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги, який містив боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидронні системи.