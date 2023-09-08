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Сили оборони України мають успіх в районі Роботиного – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 19:33
Сили оборони України мають успіх в районі Роботиного – Генштаб
Фото - Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають успіх в районі південніше Роботиного.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 8 вересня

Пряма мова: "Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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"Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійським засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника".

Деталі: Українські військові відбили атаки окупантів в районі Авдіївки Донецької області. Продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

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Теми: Генштабвійнаобстрілавіа
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