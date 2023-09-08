Рада ЄС наклала санкції на росіян, які переслідували кримських татар

Рада Європейського Союзу включила до санкційного списку ще шістьох росіян, які переслідували фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та кримських татар.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіційний журнал ЄС

Деталі: У ньому йдеться, що Євросоюз занепокоєний тривалим погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, особливо в контексті загарбницької війни Росії проти України.

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"У цьому контексті шість осіб мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться в документі.

До списку потрапили прокурор, співробітник ФСБ, судді та слідчі, які переслідували фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та кримських татар.

У лютому 2022 року підконтрольний окупантам суд у Сімферополі засудив українського громадянина Владислава Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

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Єсипенка обвинувачено у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

Тодішній український омбудсман Людмила Денісова засудила рішення так званого "суду", заявляючи, що всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.