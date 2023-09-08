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Рада ЄС наклала санкції на росіян, які переслідували кримських татар

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 19:47
Рада ЄС наклала санкції на росіян, які переслідували кримських татар
ФОТО: GETTY IMAGES

Рада Європейського Союзу включила до санкційного списку ще шістьох росіян, які переслідували фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та кримських татар.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіційний журнал ЄС

Деталі: У ньому йдеться, що Євросоюз занепокоєний тривалим погіршенням ситуації з правами людини на Кримському півострові, особливо в контексті загарбницької війни Росії проти України.

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"У цьому контексті шість осіб мають бути включені до переліку фізичних та юридичних осіб, організацій та органів, на які поширюються обмежувальні заходи", – йдеться в документі.

До списку потрапили прокурор, співробітник ФСБ, судді та слідчі, які переслідували фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та кримських татар.

У лютому 2022 року підконтрольний окупантам суд у Сімферополі засудив українського громадянина Владислава Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

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Єсипенка обвинувачено у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

Тодішній український омбудсман Людмила Денісова засудила рішення так званого "суду", заявляючи, що всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

Теми: КримокупаціясанкціїЄС
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