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Залужний обговорив з Каволі ситуацію на фронті та потреби української армії

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:33
Залужний обговорив з Каволі ситуацію на фронті та потреби української армії
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ І Крістофер Каволі, КОЛАЖ ІЗ ТЕЛЕГРАМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Джерело: Залужний в Telegram

Пряма мова: "Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями.

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Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед. Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії".

Передісторія:

  • У середині серпня Залужний зустрівся на польсько-українському кордоні з високопосадовцями НАТО, щоб обговорити стратегію українського контрнаступу.
  • У четвер, 7 вересня, Залужний поговорив про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.  

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Теми: ЗалужнийЗбройні силиСША
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