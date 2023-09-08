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На Дніпропетровщині застрелили чоловіка: поліція проводить спецоперацію

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:59
На Дніпропетровщині застрелили чоловіка: поліція проводить спецоперацію
скриншот

У місті Камянське Дніпропетровської області 8 вересня 30-річний чоловік застрелив людину, наразі правоохоронці проводять в області спецоперацію, щоб знайти зловмисника.

Джерело: Кам'янське районне управління поліції

Дослівно: "8 вересня близько 13-ї години у м. Кам’янське 30-річний зловмисник спричинив смертельне вогнепальне поранення чоловіку. Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі "Subaru Forester" сірого кольору.

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Для виявлення автомобіля та затримання причетного до стрілянини на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію, орієнтовані усі наряди поліції. Поліція просить з порозумінням поставитись до проведених заходів".

Деталі: Поліцейські повідомляють, що внаслідок вогнепального поранення загинув 29-річний потерпілий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).

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Теми: поліціяДніпропетровська область
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