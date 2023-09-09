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Зеленський поговорив телефоном з принцом Саудівської Аравії

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 03:14
Зеленський поговорив телефоном з принцом Саудівської Аравії
прапор Саудівської Аравії, фото AFP via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовження їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року".

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"Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні".

Що передувало: Учасники саміту в Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Теми: ЗеленськийСаудівська Аравіяпереговори
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