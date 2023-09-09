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Ріст виробництва не допоможе Росії подолати "снарядний голод" — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 15:34
Ріст виробництва не допоможе Росії подолати снарядний голод — ЗМІ
Ілюстративне фото Getty Images

Росія зможе наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн штук на рік, але для війни такої інтенсивності, яку вона веде в Україні цього буде недостатньо, вважають співрозмовники Reuters.

Джерело: Reuters, з посиланням на неназваного західного посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Посадовець озвучив оцінки, що РФ вистріляла у війні з Україною за 2022 рік 10-11 мільйонів артилерійських снарядів.

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"А якщо ви витратили 10 млн снарядів минулого року, бої тривають, а ви можете виробляти 1-2 млн снарядів за рік – не думаю, що це дуже сильна позиція", – зазначив співрозмовник журналістів.

За його словами, виробництво танків у Росії може зрости до 200 на рік – що удвічі більше за давніші західні оцінки, але мало на тлі втрат, яких російські війська зазнали в Україні.

"Коли у вас втрачено 2000 танків, то треба десь десятиліття щоб повернутися на той рівень, на якому ви були", – зазначив посадовець, додавши, що РФ втратила загалом близько 4 тисяч одиниць бронетехніки, понад сотню літаків та близько 270 тисяч особового складу вбитими і пораненими. 

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У матеріалі не уточнюють, на яких джерелах ґрунтуються названі оцінки. 

Оцінки щодо втрат живої сили і бронетехніки сили корелюють із оцінками Києва: понад 268 тисяч особового складу і понад 4500 одиниць техніки станом на 9 вересня. Водночас, українські оцінки щодо літаків противника набагато вищі, ніж названа у матеріалі цифра "більше сотні": 315, не рахуючи гелікоптерів. 

Співрозмовник журналістів сказав також, що переговори Москви з Північною Кореєю скоріш за все – про артилерійські снаряди і є свідченням скрутного становища РФ. 

"Їм вже доводиться йти до таких сумнівних партнерів, щоб якось продовжувати своє вторгнення-катастрофу… І це буде чимало їм коштувати, тому що КНДР хоче отримати вигідні умови", – зазначив посадовець. 

Він нагадав також про скрутний стан російської економіки, що у перспективі створює ризики соціальної нестабільності і зростання невдоволення владою.  

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Теми: Росіявійназброявиробництво
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