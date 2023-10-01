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Дрони атакували з трьох напрямків і намагалися вразити ППО - військові

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 06:42
Дрони атакували з трьох напрямків і намагалися вразити ППО - військові
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

У ніч на 1 жовтня ворог атакував ударними безпілотниками з трьох напрямків: миса Чауда, Приморсько-Ахтарська і Курська. Дрони намагалися вразити системи протиповітряної оборони.

Джерело: речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Єдині новини"

Деталі: Пізно ввечері 30 вересня ворог атакував з трьох напрямків: миса Чауда, Приморсько-Ахтарська і Курська. 

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За його словами, це була комбінована атака, дрони запускали групами, потім "Шахеди" розділялися і знов об'єднувалися в табуни і намагалися атакувати системи протиповітряної оборони, виснажувати її для прольоту наступних дронів.

Ворог намагався атакувати портову інфраструктуру, саму Одесу, Одеський район, гучно було у Білгород-Дністровському районі.

Понад три години тривала тривога на Півдні, за попередньою інформацією на Одещині без влучань.

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Братчук зауважив, що розвідка росіян працює постійно, а небі над Херсонщиною 30 вересня знищили розвідувальний безпілотник.

Теми: безпілотникиППОШахед
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