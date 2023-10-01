Дрони атакували з трьох напрямків і намагалися вразити ППО - військові
У ніч на 1 жовтня ворог атакував ударними безпілотниками з трьох напрямків: миса Чауда, Приморсько-Ахтарська і Курська. Дрони намагалися вразити системи протиповітряної оборони.
Джерело: речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Єдині новини"
Деталі: Пізно ввечері 30 вересня ворог атакував з трьох напрямків: миса Чауда, Приморсько-Ахтарська і Курська.
За його словами, це була комбінована атака, дрони запускали групами, потім "Шахеди" розділялися і знов об'єднувалися в табуни і намагалися атакувати системи протиповітряної оборони, виснажувати її для прольоту наступних дронів.
Ворог намагався атакувати портову інфраструктуру, саму Одесу, Одеський район, гучно було у Білгород-Дністровському районі.
Понад три години тривала тривога на Півдні, за попередньою інформацією на Одещині без влучань.
Братчук зауважив, що розвідка росіян працює постійно, а небі над Херсонщиною 30 вересня знищили розвідувальний безпілотник.