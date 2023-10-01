Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову
Неділя, 1 жовтня 2023, 09:41
Уночі на 1 жовтня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову з С-300, зафіксовані "прильоти" 3 ракет.
Джерело: очільник області Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Уточнюється, що влучання були по території цивільного підприємства, сталася пожежа.
Реклама:
Інформації про постраждалих влада не наводить.
Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Нагадаємо: По кількох областях ворог бив балістичним озброєнням.
ВІДЕО ДНЯ