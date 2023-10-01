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Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 09:41
Росіяни ракетами тричі вдарили по Харкову
фото: дмитро ларін, уп

Уночі на 1 жовтня близько 1:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову з С-300, зафіксовані "прильоти" 3 ракет.

Джерело: очільник області Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Уточнюється, що влучання були по території цивільного підприємства, сталася пожежа.

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Інформації про постраждалих влада не наводить.

Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Нагадаємо: По кількох областях ворог бив балістичним озброєнням. 

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Теми: Харківвійнаобстріл
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