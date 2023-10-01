Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах і їхній техніці – Генштаб

У неділю авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих "шахедів".

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Загалом ворог завдав 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог наносив авіаційні удари в районах населених пунктів Гатище та Землянки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічанське, Красне Перше Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населені пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногрівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козоцького, Ольгівки та Високого Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Станіслав Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.