У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю загону на блокпосту – поліція
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям на блокпосту, розпочато кримінальне провадження.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.
Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту".
Деталі: Повідомляється, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.