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У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю загону на блокпосту – поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 1 жовтня 2023, 22:14

У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям на блокпосту, розпочато кримінальне провадження.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

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Вони вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту".

Деталі: Повідомляється, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Теми: Харківполіція
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