ЗСУ відбили всі атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського − Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян в районі Макіївки на Луганщині, а також в районах Авдіївки, Андріївки, Кераміка, Степового, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського на Донеччині, загалом за добу на фронті відбулося 38 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 2 жовтня у Facebook

Деталі: На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

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На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мали. Крім того, українські захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку росіяни намагалися відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку загарбники наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, а також нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.