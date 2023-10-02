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Сили оборони вже знищили понад 279 тисяч окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 2 жовтня 2023, 08:21
Сили оборони вже знищили понад 279 тисяч окупантів
Фото ілюстративне з Telegram Володимира Зеленського

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за добу оборонці знищили 510 окупантів, 48 артилерійських систем ворога, 15 танків та 18 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,
  • танків – 4 717 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,
  • артилерійських систем – 6 525 (+48) од,
  • РСЗВ – 801 (+3) од,
  • засобів ППО – 540 (+3) од,
  • літаків – 316 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,
  • крилатих ракет – 1 529 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,
  • спеціальної техніки – 938 (+5) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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