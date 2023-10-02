Сили оборони вже знищили понад 279 тисяч окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за добу оборонці знищили 510 окупантів, 48 артилерійських систем ворога, 15 танків та 18 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 279 080 (+510) осіб,

танків – 4 717 (+15) од,

бойових броньованих машин – 9 000 (+9) од,

артилерійських систем – 6 525 (+48) од,

РСЗВ – 801 (+3) од,

засобів ППО – 540 (+3) од,

літаків – 316 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 061 (+18) од,

крилатих ракет – 1 529 (+0) од,

кораблів/катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 909 (+26) од,

спеціальної техніки – 938 (+5) од.

Дані уточнюються.