Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра

У ніч на 2 жовтня російська армія кілька разів обстріляла Херсон із лівого берега Херсонської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, заклади освіти, приватні й багатоквартирні будинки, а також підприємства.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Херсонська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно МВА: "Вночі та зранку армія РФ кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Влучання зафіксовані у різних районах міста.

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Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, 2 заклади освіти, об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення підприємства.

Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж. Інформація уточнюється".

Деталі: Зокрема, повідомляється, що вночі противник здійснив танковий обстріл Херсона.

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Олександр Прокудін повідомив, що близько 05:00 у понеділок ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Інформація про руйнування встановлюється.