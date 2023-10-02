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Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 08:44
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра
Херсон, архівне фото Дмитра Ларіна, УП

У ніч на 2 жовтня російська армія кілька разів обстріляла Херсон із лівого берега Херсонської області, пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, заклади освіти, приватні й багатоквартирні будинки, а також підприємства. 

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Херсонська міська військова адміністрація у Telegram

Дослівно МВА: "Вночі та зранку армія РФ кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Влучання зафіксовані у різних районах міста. 

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Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, 2 заклади освіти, об'єкт цивільної інфраструктури, приміщення підприємства. 

Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж. Інформація уточнюється".

Деталі: Зокрема, повідомляється, що вночі противник здійснив танковий обстріл Херсона.

ВІДЕО ДНЯ

Олександр Прокудін повідомив, що близько 05:00 у понеділок ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. 

Інформація про руйнування встановлюється.

Теми: ХерсонобстрілвійнаХерсонська область
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