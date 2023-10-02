Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Пауза після 11-го пакету санкцій вже надто затягнулася

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 16:38
Зеленський: Пауза після 11-го пакету санкцій вже надто затягнулася
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський зазначає, що пауза в запровадженні санкцій проти Росії за її агресію проти України після ухвалення Євросоюзом 11-го санкційного пакета занадто затягнулася.

Джерело: виступ глави держави на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС, який цитує Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив, що санкційного тиску на Росію очевидно замало. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів.

Реклама:

За словами президента, потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій.

Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися, наголосив глава держави.

Пряма мова: "Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій.

ВІДЕО ДНЯ

Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду.

Потрібне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста.

Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску".

Теми: санкціївійнаЄСЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
санкції
Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами
Японська заборона загальмувала торгівлю вживаними авто з РФ
США стежать, щоб Росія не могла продавати нафту вище цінової стелі – Білий дім
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: