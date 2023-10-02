Зеленський: Пауза після 11-го пакету санкцій вже надто затягнулася

Президент Володимир Зеленський зазначає, що пауза в запровадженні санкцій проти Росії за її агресію проти України після ухвалення Євросоюзом 11-го санкційного пакета занадто затягнулася.

Джерело: виступ глави держави на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС, який цитує Офіс президента

Деталі: Зеленський наголосив, що санкційного тиску на Росію очевидно замало. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів.

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За словами президента, потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій.

Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися, наголосив глава держави.

Пряма мова: "Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій.

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Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду.

Потрібне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста.

Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску".