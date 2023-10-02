NYT: Росія може планувати випробування ракети з ядерним двигуном

Росія, ймовірно, готує випробування експериментальної крилатої ракети з ядерною установкою, про це свідчать супутникові знімки.

Джерело: The New York Times

Деталі: Супутникові знімки та авіаційні дані свідчать про те, що Росія, можливо, готується випробувати (або вже випробувала) експериментальну крилату ракету з ядерним двигуном. Теоретичний радіус її дії тисячі миль.

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Журналісти вивчили супутникові знімки та авіаційні дані і помітили пересування літаків і транспорту на аеродромі Рогачово в арктичному регіоні в Росії.

Знімок 20 вересня Супутникові знімки: Planet Labs; Графіка: The New York Times

Порожній стартовий майданчик біля бази. Супутникові знімки: Planet Labs; Графіка: The New York Times

Це може свідчити про підготовку до випробувань ракети "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall, які вже випробовували у 2017 і 2018 роках.

Протягом останніх двох тижнів у цьому районі також відстежували літаки-розвідники США, а в авіаційних повідомленнях попереджали пілотів уникати прилеглий повітряний простір.

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На початку серпня на авіабазі Рогачово два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, були припарковані приблизно за 160 кілометрів на південь від місця запуску.

Два російські літаки припарковані неподалік ймовірного місця запуску. Супутникові знімки: Planet Labs; Графіка: The New York Times

Літаки належать російській атомній компанії "Росатом". Згідно з додатковими супутниковими знімками, літаки залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. Під час випробувань "Буревісника" у 2018 році літаки такого ж типу теж перебували поблизу.

Експерти кажуть, що ця ракета небезпечна не лише своєю здатністю нести потужну ядерну боєголовку, але й здатністю викидати шкідливі радіоактивні викиди, якщо ракета вибухне або порушить роботу під час випробування.

Секретний характер і місце віддаленого запуску ускладнюють визначення того, чи ракету вже випробували, чи тільки планують, чи, можливо і те, і інше.

The New York Times також припускає, що РФ може тестувати тільки ракетний двигун або компонент самої ракети.

Довідково: Відомо, що раніше Росія вже провела 13 випробувань між 2017 і 2019 роками, і всі вони були невдалими, згідно зі звітом некомерційної групи, яка займається контролем над озброєннями, Nuclear Threat Initiative.

А ракета, запущена в 2019 році, зазнала аварії та, зрештою, вибухнула під час спроби відновлення, убивши семеро людей – пише видання із посиланням на офіційних осіб США.

"Буревісник" є одним із шести видів стратегічної зброї разом із такими як балістична ракета "Кинджал" і гіперзвуковий планувальний блок "Авангард".